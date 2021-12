Temporal provoca estragos e quedas de árvores em São Manuel

Não foi registrado nenhum caso grave envolvendo acidentes com moradores

Da Redação

No início da noite da última segunda-feira, uma forte e rápida chuva com muito vento provocou a queda de ao menos 17 árvores em vários bairros e zona rural de São Manuel.

As equipes da Defesa Civil, das Diretorias de Gestão e Serviços, Agricultura e Meio Ambiente, com o apoio incondicional da Guarda Municipal, tiveram muito trabalho para desobstruir algumas vias públicas, cujo trânsito ficou impedido em função da queda das árvores. Também faltou energia elétrica em alguns bairros, principalmente na região central, Cohab 3 e adjacências, em função da queda das árvores que atingiram a rede de energia elétrica.

Não foi registrado nenhum caso grave envolvendo acidentes com moradores, mesmo tendo ocorrido queda de muro que atingiu uma residência na Cohab 3. A Diretoria de Promoção Social esteve presente com suas assistentes sociais visitando duas residências que apresentaram problemas de destelhamento na Cohab 3.

As equipes de servidores municipais, sob o comando da Defesa Civil, trabalharam até o início da madrugada desta terça-feira (7), trabalho que ainda prossegue durante todo o dia desobstruindo vias e recolhendo os galhos e troncos de árvores que caíram por ação do vento. Esse trabalho deverá ser completado dentro dos próximos dias, pois existem locais onde será necessário a ajuda do serviço de guincho para o recolhimento do lixo.