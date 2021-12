Botucatu pode receber unidade do Instituto Federal de Educação

IFSP conta com 37 câmpus ativos; na região Avaré possui uma unidade



Da Redação

Botucatu pode ter a implantação de mais uma unidade de educação pública. Reunião nesta quarta-feira, 8 de dezembro, no Ministério da Educação, em Brasília, debateu os trâmites para a instalação de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) no município.

Esta foi a pauta tratada pelo prefeito Mário Pardini junto ao ministro Milton Ribeiro. Não foram informados quais os possíveis cursos e nem um possível cronograma para a efetivação da unidade. Na região, Avaré comporta um Instituto Federal, com cursos em nível superior, tecnológico e técnico.

“Próximo passo será cumprir agenda com o reitor do Instituto para planejarmos ações futuras. Desta forma, nossas crianças poderão dar sequência aos estudos frequentando escolas em período integral e já sendo preparadas para atuarem profissionalmente no mercado regional, uma vez que os cursos serão oferecidos para atender à necessidade de mão de obra das empresas que atuam em nossa cidade”, salientou Pardini.