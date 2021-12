Evento premiará melhores atletas de Botucatu no dia 15

Na sua 28ª edição, serão homenageadas aproximadamente 100 pessoas

Da Redação

Os últimos preparativos para a solenidade do prêmio “Os Melhores do Ano no Esporte/2021” já estão sendo feitos e está praticamente tudo pronto para a festa do dia 15 de dezembro no Auditorio da Pós Graduação da Zootecnia da Unesp – Campus de Botucatu em Rubião Junior. O evento começa as 19h30.

Na sua 28ª edição, serão homenageadas aproximadamente 100 pessoas entre atletas, dirigentes e personalidades que incentivaram o esporte botucatuense neste ano. “Vamos homenagear os destaques em diversas modalidades, como Atletismo, Futsal, Jiu-Jitsu, Karatê, Natação, Futebol, Skate, Hipismo, entre outras”, informou Nivaldo Ceará, acrescentando que a realização do evento é uma forma de incentivar a prática do esporte em nossa cidade e homenagear esses verdadeiros heróis anônimos que divulgam o nome de Botucatu.

O evento conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Botucatu através das secretarias de Esportes, ATFPMB – Associação dos Trabalhadores e Funcionários da Prefeitura Municipal de Botucatu, Unifac, Brasa Bike, Stockcar Som e Acessórios, Brasil Ride, Eletti Informática, Claus Sports, Pizza Frita Semião, Clinica de Olhos Dr. Daniel Parente, TV Alpha e Notícias Botucatu.