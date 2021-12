Hemocentro de Botucatu convoca doadores antes da vacinação em massa com a dose de reforço

Após a aplicação das vacinas contra a COVID-19, deve-se esperar sete dias para doar sangue

Da Redação

Em virtude do anúncio de antecipação da vacinação em massa da população adulta de Botucatu com a 3ª dose (dose de reforço) contra a Covid-19 para o próximo domingo, dia 12, o Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) faz apelo aos botucatuenses para doação de sangue nestes próximos três dias que antecedem a imunização coletiva.

É recomendado pelas autoridades sanitárias do País que, após a aplicação das vacinas contra a COVID-19, se espere, no mínimo, sete dias para doar sangue. Com a vacinação em massa que ocorrerá neste domingo, grande parte da população da cidade não estará apta a realizar este gesto de amor na próxima semana.

O Hemocentro segue as regulamentações do Ministério da Saúde. O atendimento ocorre de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.

Lembrando: – A doação de sangue não expõe o doador ao risco, pois todo material é descartável.