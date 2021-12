LATAM confirma retorno das operações aéreas para Bauru a partir de 2022

Em 22 de fevereiro decolará o primeiro voo a partir de São Paulo/Guarulhos

Da Redação

A LATAM acaba de confirmar o seu retorno a Bauru. Em 22 de fevereiro decolará o primeiro voo a partir de São Paulo/Guarulhos e as passagens aéreas já estão disponíveis. Sem voos da companhia desde abril de 2020, Bauru será não somente o 5º destino da LATAM no estado de São Paulo como também o seu 50º em todo o Brasil. O número representa a maior malha aérea doméstica da história recente da empresa.

“A LATAM está mais eficiente e, por esse motivo, voltou a crescer com força no Brasil. Com o nosso retorno a Bauru, iniciaremos 2022 ainda mais otimistas porque jamais tivemos uma operação tão competitiva e com tantos aeroportos atendidos em todo o território nacional. É nosso compromisso oferecer cada vez mais alternativas para que os brasileiros possam viajar mais, com segurança, melhores horários e a bordo da companhia aérea mais pontual do mundo”, afirma Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

A rota São Paulo/Guarulhos-Bauru contará com 5 voos semanais e será operada com aeronaves Airbus A319, que acomodam 144 passageiros (18 em Premium Economy e 126 em Economy). A partir de 22 de fevereiro, o voo decolará de Guarulhos às 7h20 todos os dias (exceto às quintas e sextas) com pouso programado em Bauru às 9h30. No sentido inverso, decolará às 10h05 dos mesmos dias com pouso programado às 12h20.

Os outros destinos já atendidos regularmente pela LATAM no estado de São Paulo são: Congonhas, Guarulhos, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. Em paralelo, a companhia já anunciou que iniciará operações para Presidente Prudente no primeiro trimestre de 2022. Mais informações serão anunciadas em breve.