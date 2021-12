Preço médio do gás de cozinha fica em R$ 95 nos últimos seis meses

Coleta de preços foi feita entre e

Da Agência Brasil

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP) divulgou (7) a média semestral nacional do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha. O valor do botijão de 13 quilogramas (kg) ficou em R$ 95,63, entre junho e novembro deste ano.