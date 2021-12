Botucatu receberá mais uma edição do Brasil Ride neste sábado, 11

Prova deste final de semana encerra o calendário brasileiro de corrida de montanha

Da Redação

Mais uma vez Botucatu vai ser o cenário para os amantes da corrida de aventura, que adoram desafios e belezas naturais. Neste final de semana tem mais uma edição da Ultra Trail Run 70k Brasil Ride Cuesta, competição que terá cinco percursos com distâncias de 70 km, 32 km, 16 km, 5 km e 500m (kids), e que reunirá os melhores corredores de montanha do Brasil.

A prova deste final de semana em Botucatu encerra o calendário brasileiro de corrida de montanha. Mais de mil atletas participam da Ultra Trail Run Brasil Ride Cuesta, o que faz desta prova, a maior em número de participantes em uma Trail Run no Brasil.

A programação da Ultra Trail Run 70k Brasil Ride, que conta com o apoio da Prefeitura de Botucatu desde 2010, tem início nesta sexta-feira, 10, com a retirada dos kits para todas as categorias, entre 16 e 21 horas, no Ginásio Municipal “Mario Covas Junior”.

Às 19 horas será realizado o briefing técnico (obrigatório para as distâncias 32 km e 70 km), no mesmo local. No sábado, 11, também haverá retirada de kits, das 9 às 13 horas, porém, apenas para as categorias 16 km, 5 km e kids, também no Ginásio Municipal.

A largada dos 70 km será a primeira do sábado, às 6 horas. Às 10 horas, a largada dos 32 km. A Kids Trail Run será a primeira corrida no período da tarde, às 14 horas. Em seguida largarão os corredores dos 16 km, às 15 horas, e os dos 5 km encerrarão a competição, a partir das 16 horas. Todas elas serão também no Ginásio Municipal “Mário Covas Júnior”.

O início da premiação está previsto para 17h30, no mesmo local das chegadas.