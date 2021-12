Fernando Cury toma posse como novo presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista

SPAGRO nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio

Da Redação

O deputado estadual Fernando Cury tomou posse, nesta quarta-feira, 8 de dezembro, como novo presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista, a SPAGRO. A cerimônia aconteceu na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, no centro da capital paulista.

A SPAGRO era presidida pelo atual secretário de agricultura e abastecimento do estado, Itamar Borges, enquanto Cury ocupava o cargo de vice-presidente. “O Fernando me ajudou desde o primeiro dia a liderar essa frente parlamentar, buscando apoio e sempre defendendo os interesses do nosso setor. Eu fico muito feliz que ele esteja assumindo a SPAGRO porque todo esse apoio que o agro tem, de tantos parlamentares, de tantas lideranças e de tantas entidades do agronegócio, deve-se muito ao trabalho do Fernando”, afirmou Borges em seu discurso.

“A Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista é a maior e mais importante frente da Assembleia Legislativa, com 70 deputados. Ou seja, com mais de dois terços dos parlamentares. A SPAGRO congregou todo mundo. É uma frente forte, que nasceu forte, nasceu importante, sob a batuta do Itamar”, afirmou o novo presidente da frente.

Na cerimônia de posse, estiveram presentes prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de diversas cidades do interior, como Jaú, São Manuel, Igaraçu do Tietê e Laranjal Paulista, além de representantes de entidades pertencentes ao Fórum do Agronegócio Paulista. Compuseram a mesa, ao lado de Cury e Itamar Borges, o prefeito da cidade de Jaú, Ivan Cassaro, o assessor técnico da Secretaria de Agricultura, Ariel Mendes, e o ex-secretário de agricultura do estado, Francisco Jardim.

“Nós tivemos muitos avanços para o nosso setor, mas ainda há muito que fazer. Há muito trabalho e muitos desafios a serem vencidos. O nosso objetivo é continuar construindo pontes entre todos nós do agronegócio, para estarmos cada vez mais juntos, mais unidos, mais fortes. A ideia é deixar um legado de união entre o agro, um legado de trabalho, de interlocução do parlamento com a secretaria, e do parlamento com o Governo do Estado. É esta a bandeira que eu pretendo carregar como presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista”, finalizou o deputado Fernando Cury.

Sobre a SPAGRO

A Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista (SPAGRO) nasceu com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável do agronegócio paulista, a livre iniciativa, a facilitação do ambiente de negócios e investimentos, assim como lutar pela melhora contínua das condições de segurança no campo e da conectividade e acesso à tecnologia por parte das populações rurais.