Milton Monti anuncia desfiliação do PL após 19 anos

Ex-deputado tem mantido relação próxima com outras legendas como o PSDB

Da Redação

O ex-deputado federal Milton Monti anunciou nesta quinta-feira, 9 de dezembro, sua desfiliação ao Partido Liberal (PL) após dezenove anos filiado à legenda.

Não foi especificada a motivação, mas Monti ressalta que “os caminhos adotados não coincidem mais com aqueles que sempre trilhei e vou continuar trilhando”. O PL foi o partido escolhido pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, como destino para a disputa da reeleição, em 2022. Além dele, outros nomes do governo e da base de apoio estão migrando à legenda.

“Apresentei minha desfiliação ao PL – Partido Liberal após 19 anos. Quero agradecer na pessoa do Presidente e amigo Valdemar Costa Neto todos os amigos e companheiros valorosos que fiz ao longo desses anos. Considero que os caminhos adotados pelo Partido não coincidem mais com aqueles que sempre trilhei e vou continuar trilhando., ressaltou Monti.

O ex-deputado ainda não decidiu para qual partido deve filiar-se tendo em vista as eleições de 2022. No entanto, Monti tem mantido estreita relação com parlamentares do PSDB. Há a possibilidade ainda de conversas com PSD, Cidadania ou mesmo o PSB.

Milton Monti foi prefeito de São Manuel de 1983 a 1988; deputado(a) estadual de 1991 a 1995; deputado(a) estadual, de 1995 a 1999, sempre pelo então PMDB, atual MDB. Exerceu o cargo de deputado (a) federal – 1999 a 2019,passando de partidos como o PR e o próprio PL. Em 2016 votou favorável ao seguimento do processo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT). Já nas eleições de 2018 candidatou-se novamente a deputado federal, quando obteve 55.125 votos, não se reelegendo.