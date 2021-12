Pinacoteca de Botucatu receberá palestra Pesquisando Documentos de Família

São 60 vagas disponíveis, que serão preenchidas por ordem de chegada

Da Redação

Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Pinacoteca de Botucatu, nesta sexta-feira, dia 10, a palestra “Pesquisando Documentos de Família”, será realizada na Pinacoteca de Botucatu.

A palestra “Pesquisando Documentos de Família” é ministrada por Henrique Trindade, historiador e pesquisador do Museu da Imigração do Estado de São Paulo. O objetivo é mostrar quais são os caminhos mais adequados para descobrir informações sobre antepassados imigrantes, especialmente a partir do acervo do Museu da Imigração.

O evento terá início às 19h30, com entrada pela General Teles, n° 1040. Para o acesso ao interior do prédio é obrigatório o uso de máscara. São 60 vagas disponíveis, que serão preenchidas por ordem de chegada.

Mais informações:

Secretaria de Cultura de Botucatu

Rua General Teles, 1040, Centro.

Telefone (14) 3811-1470