Polícia Rodoviária flagra maconha escondida em estepe de Sandero

Condutor e passageiro apresentaram nervosismo ao efetuar pagamento de pedágio

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária realizou nova apreensão de entorpecentes na manhã desta quinta-feira, 9 de dezembro. O flagrante ocorreu na Rodovia Castello Branco (SP 280), na Praça de pedágio de Itatinga.

Consta que um Renault Sandero, com placas de São Paulo, passou pelo pedágio e os ocupantes passaram a demonstrar comportamento suspeito antes do pagamento da tarifa. Devido a isso os policiais determinaram a parada do veículo.

Tanto o condutor quanto o passageiro passaram por revista pessoal e indagação. As versões de ambos eram contraditórias, o que levou a polícia a efetuar revista no interior do veículo.

No estepe do veículo foram encontrados sete tijolos de maconha, totalizando 7,620 quilos.

Com eles estavam R$ 659, além de dois telefones celulares. Com o flagrante, ambos foram presos e encaminhados ao Centro de Detenção Provisoria de Itatinga.