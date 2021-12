Professor Lin Chau Ming, da Unesp Botucatu, é premiado em concurso literário

Paralelamente à carreira acadêmica, o professor Lin escreve crônicas

O livro “Tempo e Conexões” escrito pelo professor Lin Chau Ming, da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp, câmpus de Botucatu, conquistou o 1º Lugar no Concurso de Crônicas Uirapuru 2021, promovido pela Editora Folheando, de Belém do Pará.

Lin Chau Ming é engenheiro agrônomo formado pela Esalq/USP, com mestrado em Botânica pela Universidade Federal do Paraná , doutorado em Agronomia (Produção Vegetal) e em Ciências Biológicas (Botânica), ambos pela Unesp. Realizou pós-doutorados em Etnobotânica no Jardim Botânico de Nova York (1998-1999) e em Agroecologia na Columbia University em Nova York (2007-2009) e estágio sênior no exterior, com apoio da CAPES, em pesquisa etnobotânica, no Jardim Botânico de Nova York.

Atualmente é professor titular voluntário do Departamento de Produção Vegetal – Setor Horticultura e credenciado junto ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia, área de concentração Horticultura da FCA. Atua na área de Horticultura, principalmente com plantas medicinais, botânica, etnobotânica, óleo essencial, agricultura indígena, agrobiodiversidade e plantas hortícolas não convencionais. Foi também editor chefe da revista Ethnoscientia, da Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia, da qual foi presidente por duas gestões.

Paralelamente à carreira acadêmica, o professor Lin escreve crônicas. Mais de 230 foram publicadas no site da FCA, entre 2005 e 2018. Além do recém-premiado “Tempo e Conexões”, que será lançado no ano que vem, publicou os seguintes livros de crônicas: Grande Maçã (2009), Lírios Amarelos (2012), Ameixas Secas (2013), Somos só Professores? (2015) e Seringas, Seringueiras e Seringueiros (2015).

Além desses livros autorais, organizou três coletâneas de crônicas de outros profissionais e estudantes, editados pela Sociedade Brasileira de Etnobiologia e Etnoecologia. São eles: “Etnoecologia, volume 1” (2014), “Quando pensa que não ….volume 2” (2016), “Quando pensa que não… volume 3” (2018), além de “Quando pensa que não…volume 4”, que será publicado em 2022.