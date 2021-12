Programação natalina traz música, teatro e Papai Noel aventureiro em Avaré

Uso de máscara e a observância aos protocolos sanitários continuam obrigatórios

Teatro, literatura, música na praça, Papai Noel aventureiro e muito mais. Voltada para toda a família, a programação natalina da Secretaria Municipal da Cultura de Avaré, concentra diversas atrações.

A agenda gratuita inclui a Feira Popular do Livro, que segue até 19 de dezembro no Largo São João. O atendimento ao público é das 9 às 20 horas.

Turistas e moradores podem ainda visitar o presépio do artista plástico Tegani na Casa de Artes e Artesanato. O órgão ligado à pasta fica na Rua Rio Grande do Sul, nº 1793.

A partir de 13 de dezembro, a obra pode ser conferida das 9 às 22 horas de segunda a sexta-feira. Aos sábados e domingos, o funcionamento é das 9 às 17 horas.

Já no dia 16, a partir das 20 horas, tem a apresentação da Orquestra John Brass no coreto do Largo do Mercado.

Outra atração musical acontece no domingo, 19: a Cantata de Natal na praça do Santuário Nossa Senhora das Dores. A apresentação do Coral Municipal tem início às 20h30.

A programação traz ainda várias atrações na terça-feira, 21, a partir das 20h30, também na praça da matriz.

A grade tem início com a chegada na tirolesa do Papai Noel, atração em parceria com o Corpo de Bombeiros.

Em seguida é a vez da apresentação da Banda Marcial Municipal. A noite será encerrada com a peça O Grinch Roubou o Natal, que também será encenada na Praça Padre Tavares.

Já na quarta-feira, 22, tem a apresentação da Banda Marcial da Polícia Militar, às 20 horas, também na praça da matriz.

A programação conta ainda com Tarde Cultural que acontece nos dias 12, 13 e 28 de dezembro no Largo São João, a partir das 17 horas.

A atração conta com música ambiente executada por professores das Oficinas Culturais José Reis Filho. O uso de máscara e a observância aos protocolos sanitários continuam obrigatórios.