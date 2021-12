Comércio de Botucatu terá horário diferenciado no domingo (12) para que trabalhadores do setor possam receber a vacina da Covid-19

Lojas funcionarão das 12 as 17 horas, de forma ininterrupta

Da Redação

As entidades que representam o comércio de Botucatu entraram em acordo para alterar o horário de funcionamento das lojas neste domingo, 12 de dezembro.

Objetivo é permitir que funcionários do segmento possam receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Portanto, as lojas funcionarão das 12 as 17 horas, de forma ininterrupta. Os sindicatos recomendam que todos os colaboradores da área não deixem de procurar as escolas onde votam para a imunização ou nos ginásios que servirão de postos (Bairro Alto, Monte Mor e Rubiao Júnior).

Para que haja a aplicação, a pessoa que trabalha no comércio local deve levar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 (impresso ou digital), além de documento pessoal com foto e o registro profissional (carteira de trabalho ou crachá) que comprove a vinculação com a empresa.

No entanto, deve-se respeitar dois escalonamentos de faixa etária, sendo que das 8 as 9h30, pessoas de 41 a 60 anos e das 9h30 as 11 horas, aqueles entre 18 e 40 anos. Os funcionários do comércio terão prioridade durante a aplicação das doses.