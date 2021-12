Misericórdia Botucatuense completa 120 anos e ganha memorial em homenagem à sua história

Todo esse acervo pode ser visitado e conhecido pela população mediante agendamento prévio

Da Redação

Para comemorar os 120 anos da Misericórdia Botucatuense – hospital administrado pela Unimed Botucatu desde 2014 – a cooperativa inaugurou o Memorial Dr. Costa Leite. São duas salas com documentos, fotos, objetos e móveis históricos que foram reunidos, restaurados e catalogados sob a supervisão do médico ortopedista Dr. Jorge Cini Gérios e do memorialista Luiz Roberto Coelho Gomes, o Seu Zulu.

O Memorial foi inaugurado na noite de 08 de dezembro, numa solenidade que contou com a presença dos médicos cooperados, diretores do Complexo Hospitalar, do presidente da Unimed Botucatu, Dr. Walfrido Oberg e sua diretoria, do Secretário Municipal de Saúde, Dr. André Spadaro, do presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Rodrigues – Palhinha, do vereador Lelo Pagani e dos descendentes do próprio Costa Leite, O bisneto Oscar Correa, a tataraneta Eduarda e pentaneto Oscar.

Todo o material exposto no memorial foi encontrado nas dependências da Misericórdia e/ou doado. “Quando a Unimed assumiu o hospital, ele precisava de atualizações, reformas, adaptações, e nós não queríamos perder o material que estava aqui, por isso restauramos algumas peças e guardamos. É um desafio modernizar preservando a história, mas a Diretoria da Unimed entendeu e deu o apoio para que esse projeto se concretizasse”, explicou o Dr. Jorge Gérios.

Entre as relíquias preservadas estão o diploma da faculdade de medicina da Bahia, cursada pelo Dr. Costa Leite e datado de 1883, chancelado no Brasil Império, por Dom Pedro Segundo; as imagens dos principais beneméritos do hospital; a ata de constituição do grupo que encabeçava a construção do hospital; a pia batismal da capela do hospital; os livros de registros dos nascimentos ocorridos no local, além de móveis, objetos e livros de medicina usados através dos anos. Há também um presépio italiano – um dos três mais antigos do município (os outros são o da Igreja Nossa Senhora de Lourdes e do colégio Santa Marcelina), que anualmente é montado em dezembro na recepção principal do hospital, para marcar as festas de fim de ano.

Agora todo esse acervo pode ser visitado e conhecido pela população da cidade e região.

Para conhecer o Memorial Dr. Costa Leite é necessário agendar pelo telefone 3112-7676 – Ramal 2156. A ideia é constituir pequenos grupos (possíveis durante a pandemia) para visitas guiadas.

A Câmara Municipal de Botucatu estuda a possibilidade de transformar o acervo em patrimônio cultural do município, para que esse legado seja perpetuado.

Em 2021, além da comemoração dos 120 anos da Misericórdia Botucatuense, a Unimed também celebrou seus 50 anos de história; 07 anos à frente da administração do hospital e o primeiro ano do Hospital Unidade 2, inaugurado em março de 2020.