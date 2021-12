São Manuel promoverá alterações no trânsito; novas direções e sinalizações devem ser implantadas

Objetivo é fazer com que a circulação aconteça de forma eficaz, de acordo com os interesses existentes

Da Redação

A Administração Municipal de São Manuel, através do Setor de Trânsito, realizou um pregão (nº 142/2021) para a elaboração de um Projeto de Reorganização do Trânsito e ainda um POT (Plano de Orientação Turística) do Município.

A empresa vencedora do certame licitatório foi a V.S. Engenharia, Sinalização e Consultoria que, no último dia 6, apresentou ao prefeito Ricardo Salaro, aos diretores Tácio Bertozo (Administração), Silvio Tonon (Gestão e Serviços) e ao assessor de gabinete Edilson Rafael o resultado do trabalho realizado, que foi iniciado em julho de 2021 sobre a reorganização do trânsito na cidade. Estiveram presentes na apresentação pela empresa contratada Vicente Ferraudo (engenheiro civil responsável técnico), Marcos Passaroni (engenheiro mecânico) e Letícia Nascimento (arquiteta e urbanista).

O documento elaborado e apresentado traz um diagnóstico completo do trânsito na cidade contendo informações sobre as suas diretrizes e mobilidade urbana e um Projeto de Orientação Turística.

Os objetos de estudo consistiram em apontar as características do sistema de trânsito, do transporte coletivo, modais motorizados, não motorizados e da circulação viária, bem como as manifestações públicas e propostas de ações e investimentos.

Para o prefeito Ricado Salaro, esse é mais um desafio a ser vencido, priorizando e modernizando os equipamentos públicos e, principalmente, investindo no ser humano.

“A sinalização correta para um trânsito seguro é fundamental. A mobilidade urbana, por sua vez, é um tema importante e que vai muito além de debater o transporte coletivo, mas sim o próprio desenvolvimento sustentável de nossa cidade”, fala o prefeito.

A elaboração do Projeto de Reorganização do Trânsito de São Manuel, explica Salaro, vai de encontro as leis federais existentes, atende as exigências e fornece subsídios para o seu planejamento, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população.

SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO TURÍSTICA

A Sinalização e Orientação Turística é a parte do conjunto de sinalização de indicação do trânsito para informar sobre a existência de atrativos turísticos e de outros referenciais sobre as melhorias de percursos e distância a ser percorrida para se chegar ao local pretendido.

O objetivo inicial é fazer com que a circulação aconteça de forma eficaz, de acordo com os interesses existentes, com sinalização adequada de utilização das vias da melhor maneira.

A estratégia de sinalização do Projeto é basicamente a definição de como pedestres e motoristas podem utilizar a infraestrutura local para atingir atrativos existentes por meio da escolha dos melhores trajetos.

Para tanto, foi realizado um minucioso diagnóstico, com levantamento e análise das informações regionais, municipais e locais, da rede viária, para veículos e pedestres e dos atrativos turísticos existentes.

O QUE MUDARÁ NO TRÂNSITO DA CIDADE?

Existem pontos considerados de conflitos apresentados no Projeto, que contém mudanças em mãos de direção, locais de possíveis instalações de redutores de velocidade, construção de rotatórias, dentre outros. Essa análise está sendo feita em conjunto entre a Administração Municipal e a V.S. Engenharia, após verificação das indicações no Projeto elaborado.

A cidade receberá novas placas de sinalização com cores, formas e dimensões e dimensionamento próprio em função do tipo, do número de informações com iluminação, luminosidade, retro-refletoras adequadas, que permita uma visualização à distância legível, necessárias à segurança do trânsito. Tudo o que foi apresentado está de acordo com as normas da ABNT, com material que tenha durabilidade.

Também foram observados e apontados aspectos como vegetação, placas de publicidade, mobiliário urbano e materiais de construção, que devem receber cuidados especiais para que não prejudiquem a visualização da sinalização.

As placas de sinalização deverão estar sempre limpas e bem conservadas.

ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

Durante a estratégia de sinalização foram observados:

1) Diagnóstico envolvendo macro-análise e micro-análise do trânsito;

2) Critérios de seleção do Sistema Viário de Acesso para veículos e pedestres;

3) Critérios para Sistema Referencial Turístico;

4) Definição da estratégia de sinalização (lógica a ser adotada).

CIRCUITOS TURÍSTICOS

Na elaboração dos Circuitos Turísticos do Município foram observados:

1) Polos Geradores de Tráfego para serviços;

2) Polos Geradores de Tráfego para a locomoção para os bairros;

3) Polos Geradores de Tráfego para os locais com atração turística.

Após todas as considerações, diretrizes e metodologias aplicadas, a empresa V.S. Engenharia apresentou o resultado da necessidade das placas de sinalização do projeto, diagramadas e com suas respectivas particularidades e recomendações de instalação.

O próximo passo para a implantação do Projeto Elaborado será definir os “nós” encontrados e, para finalizar, o inventário do projeto e colocá-lo em prática.