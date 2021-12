São Manuel receberá 1.500 novas árvores em programa de adequação elétrica

Concessionária vai substituir 100 árvores incompatíveis com a rede elétrica na cidade

Da Redação

Como parte do plano de sustentabilidade da CPFL Energia, onde a companhia assumiu 15 compromissos públicos envolvendo as quatro distribuidoras do grupo, a CPFL Paulista, em parceria com a Prefeitura Municipal de São Manuel, vai substituir 100 árvores incompatíveis com a rede elétrica na cidade e plantar 1.500 novas mudas de porte e espécies mais adequadas para o contexto urbano. A ação faz parte do projeto Arborização + Segura, da CPFL, que tem como objetivo tornar a vegetação mais bem adaptada à convivência com a infraestrutura das cidades.

A cobertura vegetal da cidade é revitalizada de forma organizada pela companhia, minimizando os riscos envolvendo a rede elétrica, de água, esgoto, telefonia, calçamentos, iluminação pública, entre outros. Assim, os riscos de acidentes com a população ficam menores, seja por queda de árvores ou raízes que tragam riscos.

Por meio de convênio com as Prefeituras, a CPFL Paulista identifica e substitui as árvores incompatíveis, promovendo o plantio de espécies com porte mais adequado. As mudas doadas já possuem porte mínimo que garantam maior possibilidade de estabelecimento e menor risco de vandalismo.

A assinatura do convênio e o plantio simbólico da primeira muda tiveram a participação da Consultora de Relacionamento da CPFL Paulista, Orzila Ortega, do Coordenador de Operações de Campo, Guilherme Marques, do prefeito Ricardo Salaro e do diretor de Agricultura e Meio Ambiente do município, Junior Cella.

Arborização + Segura. Atualmente, o projeto é desenvolvido em 80 cidades, com a doação de mais de 90 mil árvores no total e, além do compromisso de realizar a substituição das árvores, a distribuidora também realiza doações de novas mudas aos municípios e desenvolve ações de educação ambiental nas escolas.

Com a implantação do projeto Arborização + Segura, as árvores que oferecem riscos à população e à integridade das redes elétricas e outros equipamentos urbanos são identificadas por meio de um inventário realizado em parceria com a prefeitura. Após criteriosa avaliação e autorização junto aos órgãos competentes, esses exemplares são substituídos gradativamente por novas espécies de porte mais adequado para o convívio harmônico com o contexto urbano.

A arborização das vias urbanas tem influência direta sobre a rede de distribuição de energia elétrica e a qualidade do fornecimento de energia. Em dias de temporais, com fortes ventos, grande parte das interrupções do fornecimento de energia é causada por quedas e/ou incidência de galhos e de árvores nas redes elétricas.

Para minimizar esse impacto, além do Programa Arborização + Segura, as distribuidoras da CPFL Energia também realizam podas preventivas para evitar riscos à segurança da população e danos à rede elétrica. As podas seguem rigorosos critérios técnicos para evitar agressões desnecessárias às árvores e são monitoradas por especialistas em meio ambiente.

O contato das árvores com a rede elétrica pode trazer consequências sérias como:

● Rompimento de condutores, com risco de acidentes com pessoas;

● Risco de curto-circuito, com interrupção do fornecimento de energia, interferência no sistema de sinalização, desligamento da iluminação pública e comprometimento dos sistemas de segurança e danos aos equipamentos do sistema elétrico.

O projeto Arborização + Segura conquistou reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) por sua atuação em meio ambiente e escolhido para ser apresentado durante o SDG in Brazil – The role of the private sector, em Nova Iorque (EUA), em evento realizado em outubro de 2018.