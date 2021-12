Como usar o 13° salário de maneira eficiente

Dinheiro extra deve injetar R$ 222,8 bilhões na economia do país, maior valor nos últimos anos

Da Redação

Chegou a hora do recebimento do décimo terceiro salário! Para os trabalhadores com carteira assinada e outros arranjos contratuais, o final do ano tem um componente financeiro extra que traz alívio para as contas ou oportunidades de investimentos. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio (CNC), o dinheiro extra deve injetar R$ 222,8 bilhões na economia do país, maior valor nos últimos nove anos. Mas, a principal pergunta é: qual a melhor estratégia financeira para usá-lo?

Alguns aproveitam para fazer compras de Natal, presentes, pagamento de dívidas, viagens, guardar ou até mesmo investir. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e SPC Brasil, 33% dos brasileiros pretendem gastar o dinheiro para comprar presentes de Natal, 34% dos entrevistados afirmaram que aspiram investir ou poupar o dinheiro e 24% querem usar o dinheiro extra para as comemorações de Natal ou Réveillon.

O contador e professor do curso de Administração , Luiz Henrique Avelino, ressalta que “O que você vai escolher fazer com o seu 13º vai depender do seu momento de vida, seu orçamento e situação financeira é que vão te guiar nessa escolha. Por exemplo, talvez seja uma boa ideia organizar as finanças pessoais, especialmente para quem está endividado. Enquanto isso, outras pessoas podem usar o dinheiro para comprar presentes de Natal ou gastar com algum item que estava querendo há muito tempo ou mesmo para investimentos. É importante que todos tenham cautela com o valor extra, analisando com calma o que fazer, já prevendo 2022”.

Avelino reforça a importância do foco e racionalizar o momento “Apesar do recebimento do ‘salário extra’, é preciso ficar atento com as despesas das festas de Natal e Ano Novo, IPVA, IPTU, viagem de férias de verão, matrículas escolares, e outras responsabilidades que precisarão ser pagas nos próximos meses” .

“Muitas pessoas estão repensando seus hábitos e pensando em novas forma de fazer o seu dinheiro render, sempre é bom ter uma reserva de capital. Estabeleça quando se pretende utilizar o dinheiro aplicado se em curto, médio ou longo prazo. Dessa maneira, fica mais simples saber qual a melhor forma de aplicação. Mas caso não tenha dívidas, separe uma parte do dinheiro para seus desejos. Afinal, é justo que você possa usufruir dos frutos do seu esforço”, orienta.

Confira as cinco dicas essenciais para usar o décimo terceiro salário de forma inteligente:

1. Pague as dívidas

Caso esteja no cheque especial ou parcelas de financiamento no cartão de crédito, deve usar o décimo terceiro salário para quitar essas dívidas. Se não der para “zerar” tudo, comece pelas contas que cobram os juros mais altos e negocie com as instituições.

2. Reserve dinheiro para as contas do começo do ano

Já pensou começar o ano com o IPTU, IPVA, matrículas e materiais escolares pagos? Utilize o recebimento para começar 2022 com uma folga no orçamento. O planejamento é fundamental!

3. Faça uma reserva de emergência

Ter um fundo para imprevistos é importante para encerrar, começar e ter um ano com a cabeça tranquila. Nunca se sabe quando vai ocorrer um imprevisto familiar ou até mesmo a perda de um emprego. Por isso, aproveite o salário extra para iniciar seu fundo de reservas: o ideal é que se tenha um valor equivalente a, pelo menos, seis meses de despesas mensais fixas.

4. Busque por formas de investimentos

Se você já tem um fundo para emergências e não tem dívidas, aproveite para investir. Escolha investimentos adequados às suas necessidades. O salário também pode se transformar no primeiro passo para contratar produtos financeiros que garantam a segurança financeira de todos da sua casa. Sempre aplique o dinheiro de forma estratégica, de olho no futuro.

5. Presentes

Se você costuma comprar presentes, esse pode ser um bom destino para o seu décimo terceiro. Com o dinheiro extra, é possível organizar a lista de pessoas a serem presenteadas e comprar de acordo, sem exageros. Pesquisa os preços, busque por promoções e antecipe as compras.