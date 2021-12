Dexco inicia construção da unidade de Botucatu, que terá 100% da mão de obra local

Investimento é de R$ 600 milhões e capacidade de produção de 10 milhões de m² por ano

Da Redação

Sucessora da antiga Duratex, a Dexco iniciou os primeiros passos para a implantação de sua unidade em Botucatu. A fábrica, que será a maior produtora de cerâmica da América Latina, ocupará área de 120 mil metros quadrados no Distrito Industrial 1, está na fase de terraplanagem do seu terreno.

A construção será em duas etapas, sendo que 60 mil metros quadrados devem estar prontos nos próximos meses. Dentro de 30 dias a fase de destoca do terreno estará concluída para o início da terraplanagem. A previsão é de que a unidade botucatuense entre em operação a partir de 2023.

Conforme postagem do prefeito Mário Pardini, a empresa pretende contratar mão de obra integralmente vinda de moradores de Botucatu. “Já em 2022 teremos todos os cargos que a empresa necessitará, para junto com o SENAI, auxiliar na qualificação dos profissionais”, salientou.

A Dexco confirmou instalação em julho, com a previsão de contratar 350 empregados. O investimento é de R$ 600 milhões e capacidade de produção de 10 milhões de m² por ano, a companhia terá a primeira fábrica com tecnologia 4.0 desde sua inauguração. Todas as linhas de produção iniciarão seus trabalhos já robotizadas, com auto diagnóstico de máquinas e prontuários para manutenção via mobile.