Alunos de projeto social participam do plantio de mudas nativas

Da Redação

Alunos do Projeto Bombeiro Aprendiz Civil participaram no último dia 4 do plantio de 40 mudas nativas no Horto Florestal Municipal de Avaré.

A atividade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem o objetivo de conscientizar as novas gerações sobre a importância do reflorestamento e da preservação ambiental. Sessenta alunos com idades entre 5 e 15 anos estiveram na unidade de conservação, um dos pontos turísticos de Avaré.

Após o plantio, eles ainda anexaram uma placa com QR Code que descreve a atividade realizada no local. Além do QR Árvore, programa idealizado pela pasta que preserva informações sobre os plantios, foi anexado o QR Code com dados sobre o Projeto Bombeiro Civil Aprendiz.

O plantio faz parte das ações do Programa Município Verde Azul, iniciativa estadual voltada para a sustentabilidade ao qual Avaré é associada.

Coordenado pela bombeiro Aline Santos, o Projeto Bombeiro Aprendiz Civil tem o objetivo de educar crianças levando em conta valores como cidadania e disciplina. Está presente em 116 municípios de 15 estados brasileiros, sendo integralmente financiado pela iniciativa privada.