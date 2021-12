Botucatu: quase 200 moradores ainda não tinham se vacinado contra a Covid

Espera-se que mais de 60 mil pessoas, entre 18 e 60 anos venham a ser imunizadas

A campanha de vacinação em massa que é realizada no Botucatu neste domingo, 12 de dezembro, também tem sido oportunidade para que as pessoas atualizem seu ciclo vacinal contra a Covid-19.

O objetivo tem sido garantir a dose de reforço para quem recebeu a vacina da AstraZeneca, em abril e agosto. Espera-se que mais de 60 mil pessoas, entre 18 e 60 anos venham a ser imunizadas.

No entanto, o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, informou que 196 moradores não tinham recebido qualquer dose ainda da vacina contra o novo coronavírus.

Segundo ele, é imprescindível que toda a população esteja protegida contra o vírus e suas mais recentes variantes. Spadaro reforça que é o surgimento dessas mutações que tem feito com que os botucatuenses sem nenhuma dose tenham procurado a campanha.

Para quem perdeu a aplicação neste domingo, as Unidades Básicas de Saúde continuarão com as ações no decorrer da semana.

Há quase um mês Botucatu não registra nenhuma morte pelo novo coronavírus. Já os casos da doença têm caído ao longo das semanas, com 20 botucatuenses positivos a ela nos últimos dias.