Carro capota em estrada da área rural de Botucatu; mulher é arremessada para fora do veículo

Vítimas foram resgatadas pelo SAMU e encaminhadas para atendimento médico

Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Botucatu atendeu a um acidente de trânsito ocorrido na tarde deste domingo, 12 de dezembro, na estrada do Laranjinha, nas proximidades do Guaranta.

Consta que um Toyota Yaris trafegava pelo local quando, em determinado momento, o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a capotar. No carro havia cinco pessoas.

Uma mulher foi arremessada para fora do carro, mas não se feriu com gravidade, sendo socorrida pelo SAMU.

Outra vítima foi um homem que foi retirado do local com a suspeita de fratura no joelho. Os demais ocupantes do carro nada sofreram.

As causas do acidente serão apuradas.