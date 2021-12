Polícia apreende maconha escondida em urna funerária

As drogas estavam em um caixão que era transportado

Da Redação

A Polícia Militar Rodoviária realizou na manhã deste domingo, 12 de dezembro, a apreensão de 79 quilos de maconha escondidos em uma urna funerária.

O fato, registrado na Rodovia Raposo Tavares (SP 270), ocorreu durante operação desencadeada pela polícia na região. Consta em boletim que um guincho foi abordado durante passagem. O veículo transportava um carro Funerário.

Durante a abordagem, verificou-se que havia uma urna funerária dentro do Volkswagen Quantum. O motorista do guincho, de 49 anos, foi indagado sobre o trajeto e os veículos. O mesmo disse que havia sido contratado para transportar o carro da funerária de Londrina (PR) a Limeira (SP) e que no interior do caixão havia uma pessoa morta.

No entanto, durante a averiguação, policiais viram que não havia corpo algum e que, no lugar, estavam 119 tabletes de maconha.

O homem foi preso em flagrante por tráfico de entorpecentes.