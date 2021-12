Bauru está com 90% da população com 12 anos ou mais completamente vacinada

Apenas com a vacinação completa é possível reduzir o risco de casos graves e óbitos

Da Redação

A vacinação da Covid-19 segue em Bauru e o município atingiu 90% da população com 12 anos ou mais com a vacinação completa. Em Bauru, são estimadas 322.622 pessoas com 12 anos ou mais. Destas, 290.829 estão com o esquema de vacinação completo, ou seja, com as duas doses da vacina Coronavac, da AstraZeneca/Oxford ou da Pfizer/BionTech, ou com a dose única da Janssen, o que representa 90,1% do total desta população no município. Deste total, 312.613 receberam a primeira dose, 282.313 também já tomaram a segunda dose, e outros 8.516 tomaram a dose única da vacina.

A Secretaria de Saúde lembra que apenas com a vacinação completa é possível reduzir o risco de casos graves e óbitos. Apesar do avanço da imunização, 27.123 pessoas ainda são consideradas faltosas, pois tomaram a primeira dose mas ainda não retornaram para a aplicação da segunda dose. O mair número de faltosos é de adolescentes entre 12 e 17 anos. Ao todo, são 25.578 adolescentes em Bauru, e destes 24.846 receberam a primeira dose, mas apenas 14.397 retornaram para a segunda dose, portanto 10.449 ainda precisam voltar para completar a vacinação em Bauru.

SEGUNDA DOSE

Os pais devem estar atentos e conferir a data da primeira dose anotada no cartão de vacinação dos adolescentes. O retorno para a segunda dose deve ocorrer 56 dias depois da primeira dose. Com isso, na segunda-feira (13), todos os adolescentes que tomaram a primeira dose até o dia 18/10 já poderão receber a segunda dose.

Em relação aos adultos, aqueles que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer/BionTech devem retornar em 21 dias. Na segunda-feira (13), podem tomar a segunda dose aqueles que receberam a primeira dose até o dia 22/11. Tanto os adolescentes como os adultos que tomaram a vacina da Pfizer/BionTech devem comparecer em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade de Saúde da Família (USF), sem agendamento, de segunda a sexta-feira após às 12h para receber a segunda dose.

Para os adultos que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac, a segunda dose é aplicada 28 dias depois. Na segunda-feira (13), podem tomar a segunda dose aqueles que receberam a primeira dose até o dia 15/11. Para os que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca/Oxford, a segunda dose é aplicada 56 dias depois. Na segunda-feira (13), podem tomar a segunda dose aqueles que receberam a primeira dose até o dia 18/10. No caso das vacinas Coronavac e da AstraZeneca/Oxford, é necessário o agendamento no site da Prefeitura de Bauru (www.bauru.sp.gov.br/agendamentovacinas), ou no banner destacado em vermelho no site. As pessoas que vão tomar a segunda dose devem apresentar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão com a primeira dose da vacina.

DOSE ADICIONAL E PRIMEIRA DOSE

A dose adicional também é aplicada de segunda a sexta-feira a partir das 12h, para as pessoas com 18 anos ou mais que tomaram a segunda dose há quatro meses. Na segunda-feira (13), podem receber a dose adicional aqueles que tomaram a segunda dose até o dia 13/08. Para a dose adicional, é necessário a apresentação do RG, CPF, comprovante de residência. E aqueles que ainda não receberam a vacina, podem tomar a primeira dose em qualquer unidade de saúde de segunda a sexta-feira a partir das 12h, com RG, CPF e comprovante de residência.

ONDE PROCURAR

A segunda dose da vacina da Pfizer, a dose adicional e a primeira dose são aplicadas após às 12h. As UBSs do Centro, Bela Vista, Beija-Flor, Chapadão/Mendonça, Jardim Europa, Vila Cardia, Vila Falcão, Jussara/Celina, Gasparini, Nova Esperança, Vista Alegre, Octávio Rasi e Distrito de Tibiriçá e as USFs do Nova Bauru, Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima, Pousada da Esperança e Vila São Paulo funcionam para vacinação até às 16h. As UBSs do Jardim Godoy, Geisel, Independência, Redentor e Mary Dota e as USFs do Santa Edwirges e da Vila Dutra funcionam para vacinação até às 18h, de segunda a sexta-feira.