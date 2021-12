Botucatu: atrações culturais darão o tom da semana

Todas as atrações são gratuitas à população

Da Redação

Até o dia 22 de dezembro, o Botucatu Luz 2021 traz a toda comunidade botucatuense um calendário repleto de apresentações artísticas e culturais em vários locais. Confira abaixo a programação para a semana de 13 a 18 de dezembro:

13/12 (segunda-feira)

Núcleo Joanna De Ângelis – Projeto Musicalizando

– às 20h, na Praça da Pinacoteca Fórum das Artes;

14/12 (terça-feira)

Banda Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 20h, na Praça da Catedral;

15/12 (quarta-feira)

Acendimento das Luzes do Ilumina HC e Apresentação da Orquestra Filarmônica do IBB

– às 18h, no Hospital das Clínicas da Unesp;

OJMB – Orquestra Jovem Municipal de Botucatu

– às 20h, na Pinacoteca Fórum das Artes;

16/12 (quinta-feira)

Para Sempre (música)

– às 20h na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque);

Filme: Um Natal quase perfeito

– às 20h no Auditório dá Pinacoteca

17/12 (sexta-feira)

Maestros in Concert

– às 19h, na Estação Ferroviária de Botucatu;

18/12 (sábado)

Banda Sinfônica Municipal de Botucatu

– às 10h, na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque)

Batalha da Cuesta

– a partir das 14h, na Estação Ferroviária

“…o Estilo e a Maneira…” com o Duo Ceranto – Gilberto Ceranto Jr (violino barroco) e Giovana Ceranto (cravo)

– às 17h, na Pinacoteca Fórum das Artes;