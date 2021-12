Botucatu vence torneio regional de voleibol feminino

Jogando em casa, as botucatuenses precisavam vencer a partida para forçar a disputa do set de desempate

Da Redação

A equipe feminina adulta de voleibol venceu no último domingo, 12, a Liga Regional de Sorocaba, uma das principais competições do esporte no interior paulista. A conquista veio apenas no Golden Set, que desempatou a disputa entre as botucatuenses e a equipe de Pindamonhangaba.

No primeiro jogo da final, realizado na casa das adversárias, Botucatu havia perdido por 3 sets a 1. Jogando em casa, as botucatuenses precisavam vencer a partida para forçar a disputa do set de desempate. E assim foi. Após o 3 a 0, Botucatu venceu o Golden Set por 25 a 17 e faturou o título.

“Na Liga de Sorocaba obtivemos a melhor campanha da primeira fase com 15 pontos em 6 jogos (5 vitorias e 1 derrota), nos classificando em primeiro lugar geral da categoria. Campanha que foi vitoriosa até chegarmos a esse título e que me faz agradecer todos que nos ajudaram e as meninas que foram verdadeiras guerreiras mesmo nos momentos mais difíceis”, afirmou o treinador da equipe, Thiago Chiarelli.

Vôlei masculino sub-23

A equipe masculina sub-23 também conquistou resultado significativo na Liga de Sorocaba. O time que é formado através da parceria entre a Associação Polo Cuesta de Voleibol e a Prefeitura de Botucatu conquistou o 3º lugar.

A medalha de bronze veio após a vitória contra a equipe de Pindamonhangaba, por 3 sets a 2.