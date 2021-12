Projeto sobre pandemia coloca Unesp de Botucatu em Feira Estadual de Ciências

O projeto de pré-iniciação científica “A Própolis pode contribuir nesta situação de pandemia?”, coordenado pelo ex-aluno do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu (IBB), Vinícius Nunes Alves, hoje professor da rede básica estadual de ensino pela Diretoria de Ensino de Botucatu, e pelo professor pesquisador do IBB, José Maurício Sforcin, passou para a segunda fase da 8ª Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo.

A equipe júnior é composta por Vinícius e Maurício como orientadores, e pelos alunos protagonistas, Pamella J. Martins da Silva Corrêa e Ryan de Oliveira Bastos, ambos do 7º ano na Escola Estadual Álvaro José de Souza. De acordo com Vinícius, após dois meses de trabalho organizado e criterioso, a equipe conseguiu concluir todos os produtos (projeto escrito, banner e vídeo) para a inscrição na Feira de Ciências.

“Assim que soube que nosso projeto foi selecionado para a Fase II pela Diretoria de Ensino, comuniquei e celebrei com todos. Esse resultado ocorreu conforme eu imaginara, uma vez que procuramos atender com zelo todas as diretrizes do regulamento da FeCEESP, e o tema que definimos para o projeto representa um interesse amplo com contrapartida social”, disse Vinícius.

O projeto de pré-iniciação científica é um estudo sobre a própolis, que é um produto natural, benéfico, sem contraindicações e que precisa ser mais divulgado. Além disso, a própolis pode complementar a ação de vacinas e medicamentos contra diversas doenças, incluindo a Covid-19.

“Compartilho a conquista da Fase II com a diferenciada equipe júnior (de Ensino Fundamental II) que tive o prazer de trabalhar: a aluna Pamela que disse desde o início que não queria representar a escola na Feira para ser popular, mas sim para aprender; o Ryan que sempre gostou de natureza e até pensa em ser biólogo; o professor Maurício (IBB-UNESP) que é especialista em própolis há décadas e foi fundamental para orientar comigo este projeto de pré-iniciação científica. Não menos importante, vale mencionar o professor coordenador Leandro Mioni (E.E. Álvaro José), que se entusiasmou e apoiou o projeto desde sua concepção”, finalizou o professor Vinícius.

Confira abaixo a relação de projetos selecionados: