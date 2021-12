São Manuel: posto de Saúde e creche são alvos de vandalismo e furto

Foram levados alimentos e também produtos para a saúde de pessoas idosas

No último final de semana, ocorreram dois atos de vandalismo foram cometidos contra uma unidade básica de saúde e também a uma creche, ambas em São Manuel.

O primeiro deles ocorreu na creche “Maria José Bordini Paschoal”, na Vila São Geraldo, onde uma janela foi arrombada, vidros foram quebrados, não sendo verificado nenhum furto de qualquer objeto, mas muita bagunça no local e prejuízos materiais.

O local atende um grande número de crianças que são residentes nas Vilas São Geraldo, Rica, Jardim Eldorado e CDHU II. O ato fez com que a Diretoria de Educação tivesse que providenciar serviços de serralheiro em pleno domingo para reparar o estrago e colocar grades de reforço nas janelas.

Outro local arrombado e que também registrou ato de vandalismo com resquícios de algum profissionalismo foi verificado no Posto de Saúde “Geraldo Pereira de Barros”, conhecido com CS-II, localizado no centro da cidade.

Segundo apuração inicial realizada pela polícia, o autor ou autores utilizaram luvas para não deixarem vestígios como impressões digitais. Foram furtados no CS-II uma lata de 400 gramas de leite Nan, 14 latas de 400 gramas de Sustagem e 62 unidades de fraldas tamanho G.

Durante o mês, as Unidades de Saúde recebem um quantitativo de produtos e insumos que são utilizados e distribuídos à população e sua reposição pode ficar comprometida no último mês do ano devido ao fechamento do sistema contábil, onde existe uma data limite para a emissão de requisições para novas compras.

A polícia civil local está trabalhando na investigação dos dois arrombamentos na tentativa de descobrir os seus autores que, infelizmente, causaram um grande prejuízo à população.