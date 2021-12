Vicinal em Pardinho passa por obras de recape; serão recuperados 7,9 quilômetros

Custo da obra é de R$ 5,89 milhões, cuja previsão de duração é de 120 dias

Um dos principais caminhos para turistas ou mesmo viajantes que procuram acesso à Rodovia Castello Branco (SP 280) por Pardinho, a rodovia Emílio Roder passa por intenso processo de recuperação de sua pavimentação. Desde o início do mês as obras de recape são promovidas no município e têm exigido atenção dos motoristas.

A rodovia não é concessionada e, portanto, todo o investimento de recuperação é por meio do governo estadual, por meio do Programa Novas Estradas Vicinais. Serão pavimentados 7,9 quilômetros, entre os quais passam por pontos de intensa visitação na cuesta.

O custo da obra é de R$ 5,89 milhões, cuja previsão de duração é de 120 dias. Para a aplicação da nova pavimentação foi contratada a empresa FFL Engenharia.