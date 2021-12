Câmara aprova título de Cidadão Botucatuense ao médico Marcone Lima Sobreira

Titulação é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que merecem ter sua contribuição à cidade

Da Redação

A Câmara de Botucatu aprovou na sessão de segunda-feira, 13 de dezembro, a concessão do título de Cidadão Botucatuense ao médico e professor da Faculdade de Medicina da Unesp, Marcone Lima Sobreira. A honraria consta por meio do Decreto Legislativo 8/2021.

A titulação é destinada a pessoas que não nasceram em Botucatu, mas que merecem ter sua contribuição à cidade reconhecida. Nascido em Teresina, Piauí, o médico obteve sua graduação pela Universidade Estadual Paulista – UNESP (1997), doutorado em Bases Gerais da Cirurgia pela Universidade Estadual Paulista – UNESP (2007) e Livre Docência em Cirurgia Vascular e Endovascular pela Universidade Estadual Paulista – UNESP (2019) UNESP. É professor permanente do Programa de Pós-Graduação “Cirurgia e Medicina Translacional”, orientando alunos de mestrado, doutorado e pós-doutorado.

Além de sua atuação seguida, Marcone participou, recentemente, da concepção do manual de “Orientações sobre o Tratamento Farmacológico do Paciente Adulto Hospitalizado com COVID-19”, realizado pelo Ministério da Saúde.