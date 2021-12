Hemocentro de Botucatu volta a pedir doação de sangue de todos os tipos

O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda à sexta, das 8h às 16h30

As autoridades sanitárias do País recomendam que, após a aplicação das vacinas contra a COVID-19, se espere, no mínimo, sete dias para doar sangue. Com a vacinação em massa que ocorreu no último domingo em Botucatu, grande parte da população da cidade não está apta a realizar este gesto de amor nesta semana.

Por isso, pessoas da região e dos botucatuenses já vacinados anteriormente podem colaborar para manter os estoques mínimos do Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

O horário de funcionamento do Hemocentro é de segunda à sexta, das 8h às 16h30 e, aos sábados, das 7h às 12h. Mais informações pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.

