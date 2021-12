Turnê da Beira Serra termina em Paranapanema e Avaré neste final de semana

Além do espetáculo a Beira Serra realizará oficinas de circo-teatro nas cidades

As últimas apresentações da turnê da companhia botucatuense Beira Serra de Circo e Teatro pela região acontecerão em Paranapanema, nos dias 17 e 18, e em Avaré, no dia 19.

Em Paranapanema, as apresentações do espetáculo “O Pe®dido” acontecem às 20h no sábado, na Praça da Matriz, e no domingo, também às 20h, na Praça das Nações, no distrito de Holambra. Já em Avaré, a apresentação acontecerá às 19h de segunda-feira, no Centro Cultural Esther Pires Novaes.

No espetáculo, Januário (Fernando Vasques) quer pedir a mão de Sá Marica (Mimi Tortorella) em casamento às vésperas da festa da padroeira do vilarejo de Nossa Senhora das Dores de Cima da Serra. Receoso da moça não aceitar e também com medo da reação de Seu Tonico (Osvaldo Gazotti), pai dela, Januário pede conselhos ao amigo Zé Tobó (Murilo de Andrade), que também tem seus encantos por Sá Bina (Carolina Tieghi), prima de Sá Marica. Os dois vão atrás de uma poção do amor feita pela benzedeira dona Ermelinda (Regina Blanco). A partir daí se inicia uma grande e divertida confusão. O espetáculo é todo ritmado pela trilha sonora executada ao vivo por Dael Vasques.

Além do espetáculo a Beira Serra realizará oficinas de circo-teatro nas cidades, compartilhando com entusiastas das artes da cena um pouco do processo criativo dessa obra. A nova turnê pelas cidades da região é realizada através do ProAC LAB N°47/2020, que contemplou a Cia. Beira Serra com o Prêmio por Histórico de Realização em Teatro, graças a todo trabalho realizado nos últimos 7 anos.

AGENDA BEIRA SERRA

PARANAPANEMA

Local: Praça da Matriz

Dia 17 de dezembro, às 20h

PARANAPANEMA – HOLAMBRA

Local: Praça das Nações (em frente ao Supermercado Dona Maria)

Dia 18 de dezembro, às 20h

AVARÉ

Local: Centro Cultural Esther Pires Novaes – Rua Ceará, 1507

Dia 19 de dezembro, às 19h