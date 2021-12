Vereador volta a pedir modernização do aeroporto de Botucatu

O aeroporto está sob gestão da Prefeitura desde 2013

Da Redação

São 1.500 metros de extensão por 30 metros de largura de pista, asfalto e gramado impecáveis, iluminação 24h. Essa é a infraestrutura do aeroporto “Tancredo de Almeida Neves”, em Botucatu, sob gestão da prefeitura desde 2013.

Diariamente, o aeroporto recebe diversos pousos de aeronaves de importantes empresas e de destacados empresários. Passam pelo local, também, equipes que atuam na captação e transplante de órgãos realizados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB). Muitos pilotos utilizam a área para abastecer os aviões, colocando o aeroporto no eixo da aviação.

Apesar da movimentação, o local ainda precisa de melhorias. Esse assunto foi apontado pelo vereador Lelo Pagani (PSDB) na última sessão da Câmara.

Com a justificativa de atrair investimentos e investidores para a cidade, o parlamentar apresentou um requerimento solicitando a estruturação da recepção do aeroporto. “A sala de recepção poderá ser uma vitrine do que Botucatu pode oferecer no turismo, além do comércio, indústria e serviços”, explica Lelo.

No documento, o pedido é para que sejam feitas as instalações de rede wi-fi e quadros com informações turísticas e históricas da cidade.

“Nessa sala de espera, em que empresários, pilotos e turistas aguardam os abastecimentos de seus aviões e helicópteros, não há nada que remeta à Botucatu. Nem placas e nem quadros. Seria de extrema importância que a recepção do aeroporto fosse estruturada, pois isso refletiria, inclusive, no incentivo à investimentos no município”, complementa o parlamentar.

Aviação regional

O documento, direcionado ao Prefeito, Mário Pardini, e à Secretária Adjunta do Turismo, Roberta Sogayar, ressalta a importância de se destacar os pontos fortes da cidade. O vereador acredita que com isso haveria chances de Botucatu ser contemplada também com a vinda de empresas aéreas para operar no aeroporto municipal.

Recentemente, o parlamentar apresentou requerimento na Câmara solicitando mediação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Relações Institucionais e Trabalho para que a empresa Azul Conecta passe a realizar voos em Botucatu.

Histórico

Botucatu tem um histórico importante na aviação. A cidade é sede de empresas que fabricam aviões, como é o caso da antiga Indústria Aeronáutica Neiva, fundada em 1954. Incorporada pela Embraer, a antiga Neiva, instalada no mesmo endereço, próxima ao Aeroporto Tancredo de Almeida Neves, teve seu parque fabril renomeado para Embraer – Unidade Botucatu. A Embraer também utiliza a pista do aeroporto municipal para testes dos seus aviões.

