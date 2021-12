Circuito Arte de Rua termina neste domingo, na Praça do Bosque

Movimento cultural Arte de Rua Botucatu é realizado por artistas e produtores botucatuenses há 15 anos

Com uma programação especial, o movimento Arte de Rua encerra seu circuito de eventos de 2021 na Praça do Bosque, no centro de Botucatu, com muita música, dança, esporte e cultura hip hop neste domingo, dia 19 de dezembro.

Às 11 horas da manhã, os interessados poderão participar da Oficina de BBoy com Luan San. O restante da programação acontecerá a partir das 14 horas, com Campeonato de Skate, exposição de Bio Arte e do projeto itinerante “A importância da água”, do Museu Aberto de Geociências, Mineralogia e Astronomia (MAGMA), e encerramento com Sementes Livres Hi-Fi. As atividades se somam às já tradicionais Batalhas de Dança Breaking e MC´s, ao graffiti, discotecagem, Rap ao vivo, Capoeira, Malabares e Basquete.

Este projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc e através do apoio da Prefeitura de Botucatu e do Estado de São Paulo.

O movimento cultural Arte de Rua Botucatu é realizado por artistas e produtores botucatuenses há 15 anos, com a proposta de construção e valorização coletivas de identidades relacionadas à Cultura Hip Hop e à arte urbana, além da ocupação do espaço público, do espaço social e do espaço político de forma diversa e democrática.

CIRCUITO ARTE DE RUA

– Dia 19 de dezembro, na Praça do Bosque, no Centro, a partir das 13h

Exceto a Oficina de BBoy com Luan San às 11h.