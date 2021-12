Governo paga R$ 183,8 milhões de bônus às polícias de SP

Pagamento foi determinado em publicação divulgada no Diário Oficial do Estado

Da Redação

O Governo de São Paulo pagou, nesta quarta-feira (15), o pagamento de Bonificação por Resultados (BR), no valor total de R$ 183,8 milhões, a policiais civis, militares e técnico-científicos, além de servidores da Secretaria da Segurança Pública, referente ao 4º, 5º e 6º bimestre de 2020. O pagamento foi determinado em publicação divulgada no Diário Oficial do Estado, da última quinta-feira (09).

Foram beneficiados policiais e servidores que atuam em áreas em que houve redução dos índices de vítimas de letalidade violenta (homicídio doloso e latrocínio), roubo e furto de veículo, além de roubo em geral no bimestre.

Além deste pagamento, desde o início da atual gestão, já foram pagos R$ 840,3 milhões em bônus, beneficiando cerca de 660 mil profissionais da área de segurança pública.