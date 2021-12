Patrulha da Paz realiza formatura e premia os destaques de 2021

Este ano, excepcionalmente, devido à pandemia, o Programa foi realizado através de vídeo-aulas

Da Redação

A Secretaria Municipal de Segurança e a Guarda Civil Municipal realizaram nesta terça-feira,14, no Ginásio Paralímpico, a formatura de 2 mil alunos da 11ª edição do Programa Patrulha da Paz.

Este ano, excepcionalmente, devido à pandemia, o Programa foi realizado através de vídeo-aulas e contou com a participação de alunos de 20 escolas municipais, do Colégio Santa Marcelina, da Obra Madre Marina Videmari e do Grupo Escoteiro Padre Anchieta.

O evento contou com a presença do Secretário Municipal de Segurança, Marcelo Emílio de Oliveira; da Secretária Municipal de Educação, Cristiane Amorim; do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Rodrigo Rodrigues – Palhinha, do ex-prefeito João Cury Neto; além de outras autoridades, pais e familiares dos alunos.

Lançado em 2010, o Patrulha da Paz promove encontros quinzenais ministrados pelos guardas Nóbrega e Jayme, responsáveis por aplicar aulas teóricas para os estudantes na faixa etária entre 9 e 11 anos. No início do ano foram distribuídas cartilhas do programa que auxiliam o aprendizado teórico. Como complemento, foram promovidas aulas práticas que contam com a parceria de órgãos públicos.

O Programa Patrulha da Paz tem 5 ciclos que abordam temas como a história e o trabalho da Guarda Municipal, Cidadania e Civismo, Trânsito Seguro, Perigo das Drogas e Acidentes Domésticos, junto com o SAMU192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Além disso, os alunos participantes realizaram duas avaliações sobre os temas ensinados ao longo do ano letivo, que tem início em março e término em novembro. Os estudantes também foram avaliados em outros quesitos como: cuidados com a apostila, comportamento e quantidade de faltas. Tudo isso foi somado e levado em conta, determinando os vencedores.

“Ficamos muito felizes em mais um ano, mesmo com todas as dificuldades que a pandemia nos trouxe, finalizar o Patrulha da Paz e entregar as premiações aos alunos que se destacaram. Temos a certeza de que esse projeto faz a diferença na formação dessas crianças e as ajudará a ter um futuro cidadão”, afirmou Marcelo Emílio de Oliveira, Secretário Municipal de Segurança.

A cerimônia contou ainda com homenagens e premiações aos melhores alunos de cada escola, às professoras das salas com maiores índices de rendimento, às escolas destaques, aos guardas civis responsáveis e também aos parceiros do Programa.