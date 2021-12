Pesquisadores brasileiros isolam variante ômicron do sars-cov-2

“As células ficam bastante arredondadas. Algumas variantes do sars-cov-2 causam até sincícios (formação de células multinucleadas por fusão de células uninucleadas ou por muitas divisões celulares incompletas de células)”, afirma Durigon. “Após 72 horas, conseguimos isolar 100% das amostras com relativa facilidade”, diz.

A técnica de neutralização também foi empregada para avaliar a produção de anticorpos neutralizantes no soro ou plasma de convalescentes da covid-19.

Nesse ensaio, o soro ou o plasma sanguíneo do paciente é diluído de maneira seriada e incubado com quantidades conhecidas do vírus. A mistura de soro e vírus é então transferida para as culturas de células Vero e o efeito citopático do vírus é avaliado depois de 72 horas. O resultado é reportado como a maior diluição do soro capaz de neutralizar o efeito citopático do vírus.

“O plasma de pacientes convalescentes, com altos títulos de anticorpos neutralizantes, ainda é usado hoje no tratamento de pacientes com covid-19 em estado grave e no tratamento precoce, nos primeiros sete dias de infecção”, explica Durigon.