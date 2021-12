São Manuel: motorista dorme ao volante e colide contra poste em avenida

Poste onde o carro colidiu precisará ser substituído

Da Redação

A avenida José Horácio Melão, em São Manuel, foi palco de um acidente na madrugada de sábado, 11 de dezembro.

Um Toyota Corolla ficou sem direção e subiu no Canteiro central da avenida. O motorista teria dormido ao volante. Toda a parte frontal do veículo ficou danificada, sendo que a estrutura também teve avarias com o impacto. O poste onde o carro colidiu precisará ser substituído pela Prefeitura.

Segundo informações, todos os ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos graves e passam bem.