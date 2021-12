SP tem mais 7 casos da variante Ômicron em grupo de contatos de paciente confirmado

Estado passa a ter 12 casos de Ômicron confirmados

Da Redação

São Paulo confirmou nesta quarta-feira (15) mais sete casos da variante Ômicron num grupo de pessoas que estiveram em contato com o último caso detectado no sábado (11). Por estar restrito a estes contatos e por estar em curso a investigação quanto a deslocamentos internacionais de demais contactantes, o cenário ainda não pode ser considerado de transmissão comunitária.

Este tipo situação é tecnicamente denominado como “cluster localizado”, ou seja, um grupo de pessoas estiveram reunidas no mesmo tempo e espaço e tiveram o mesmo diagnóstico.

Com estes sete novos casos, o Estado passa a ter 12 casos de Ômicron confirmados até o momento.

A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) estadual, mantém o monitoramento do cenário epidemiológico em todo o território de SP. O sequenciamento genético é um dos instrumentos desta atividade e permite identificar a presença das Variantes de Preocupação (VOC = Variant Of Concern) – Delta, Alpha, Beta, Gamma e Ômicron. Os casos são acompanhados individualmente pelas equipes municipais de saúde e todo e qualquer agravo inusitado é monitorado pela vigilância estadual.

Importância da 2ª dose e do reforço

Os casos de Ômicron identificados em SP até o momento evidenciam manifestação branda da Covid-19, o que pode estar associado aos esquemas vacinais completos (ou seja, imunizante de dose única ou duas doses para demais).

O Estado de São Paulo registrou queda de 24% no número de faltosos da segunda dose da vacina contra Covid-19 desde o dia 26 de novembro, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu a Ômicron como uma nova variante de preocupação do SARS-CoV-2. Nesse período, mais de 944 mil pessoas compareceram aos postos de saúde para completar o esquema vacinal contra a COVID-19 em todo o Estado.

Apesar da queda, ainda há 2,9 milhões de pessoas que precisam tomar a segunda dose e, por isso, a Secretaria de Estado da Saúde está convocando a população para buscar os postos para concluir seus esquemas vacinais antes do Natal e Ano Novo.

O balanço desta segunda-feira (13) contabiliza 707 mil pessoas que ainda precisam completar o esquema com o imunizante do Butantan/Coronavac, outras 742,7 mil da Fiocruz/AstraZeneca/Oxford e 1,5 milhão da Pfizer/BioNTech.

As Prefeituras são responsáveis pela busca ativa dos vacinados, mas o Governo de SP apoia a ação com o envio de mensagem via SMS e por e-mail à população para lembrar a data da segunda dose conforme pré-cadastro realizado no site Vacina Já ou no momento da aplicação da vacina.

Para completar o esquema vacinal contra COVID-19, são necessárias duas doses para a vacina do Butantan (intervalo de 28 dias), da Fiocruz (8 semanas) e Pfizer (21 dias). Caso o prazo seja ultrapassado, é fundamental que o cidadão procure um posto assim que possível para orientações e para completar a imunização. O esquema vacinal da Janssen prevê apenas uma dose.

Aqueles que já completaram o ciclo vacinal, têm mais de 18 anos e um intervalo de quatro meses entre as doses da Coronavac/Butantan, Astrazeneca/Fiocruz e Pfizer, podem procurar os postos de vacinação para a dose adicional. Quem tomou a dose única da Janssen podem se imunizar com a dose adicional a partir de doses meses.

Além das vacinas, as medidas já conhecidas pela população seguem cruciais para combater a pandemia do coronavírus, como uso de máscara e higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel.