Avaré entra no clima de Natal com decoração em locais públicos

Atração inclui uma grande árvore de Natal no Largo do Mercado

Da Redação

A iluminação temática instalada no centro da Estância Turística de Avaré coloca turistas e moradores no clima das festividades de final de ano.

Além de embelezar a cidade, o projeto da Secretaria Municipal de Turismo cria uma atmosfera especial para o público que frequenta o comércio durante o horário noturno.

A atração inclui uma grande árvore de Natal no Largo do Mercado. Já as árvores do Largo São João receberam contornos iluminados, assim como aquelas localizadas na Concha Acústica e nas praças Padre Tavares (matriz) e Juca Novaes, onde se encontra o Paço Municipal.

Além disso, um letreiro com a frase “Boas festas” foi instalado no início da Avenida Prefeito Paulo Novaes, um dos principais acessos à cidade.