Cursos de Especialização do HCFMB têm inscrições abertas até a próxima segunda-feira

Cursos são reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do Estado

Da Redação

Até o próximo dia 20, estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo destinado ao preenchimento de vagas da terceira turma dos Cursos de Especialização na área da Saúde, reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (CEE/SEE/SP) e oferecidos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

São oferecidas vagas para os seguintes cursos:

– Especialização Multiprofissional em Saúde da Criança e do Adolescente;

– Especialização em Sistematização da Assistência de Enfermagem;

– Especialização Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso;

– Especialização em Inovações Diagnósticas e Terapêuticas;

– Especialização em Rede de Atenção no Sistema Único de Saúde.

Desde o começo de 2020, o HCFMB se tornou uma das Unidades Didáticas do Centro Formador de Recursos Humanos para o Sistema Único de Saúde de São Paulo (CEFOR SUS/SP) “Dr. Antônio Guilherme de Souza”, órgão pertencente à Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP).

Os cursos também têm o apoio administrativo do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas (DGAA) do Hospital.

As inscrições podem ser feitas no site http://www.hcfmb.unesp.br/especializacao-processo-seletivo/. Neste mesmo endereço eletrônico, podem-se obter mais informações sobre os cursos oferecidos pelo HCFMB. Para esclarecimento de dúvidas, é necessário entrar em contato com o DGAA pelo telefone (14) 3811-6426 ou pelo e-mail: ensinodgaa.hcfmb@unesp.br.