Mulher é esfaqueada pelo ex-marido no meio da rua em Avaré

Uma câmera de segurança registrou a cena. No vídeo, é possível ver que o homem estava conversando com a vítima na calçada quando sacou uma faca do bolso de trás. O criminoso empurrou a vítima e a arrastou para a rua, dando várias facadas.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi chamada para socorrer a vítima depois que ela foi encontrada ensanguentada. Após ser atacada no meio da rua, a mulher conseguiu se levantar e pedir ajuda a um morador de uma casa.