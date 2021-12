Pirangi abre processo seletivo para 14 cargos na área da saúde com atuação em Botucatu

As inscrições abriram no dia 13 de dezembro e estarão disponíveis até 3 de janeiro de 2022

Da Redação

A Organização Social de Saúde (OSS) Pirangi, responsável pela operação do sistema municipal de saúde de Botucatu abriu processo seletivo para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva. São 14 vagas em diversos cargos com atuação na rede de saúde.

O edital já está disponível para consulta dos candidatos interessados e as inscrições deverão ser efetuadas pelo site da OSS Pirangi.

As vagas são para: agente social, artesão, auxiliar de enfermagem, auxiliar de farmácia, auxiliar de saúde bucal, enfermeiro (a), enfermeiro (a) psiquiatra, médico (a) endocrinologista, médico (a) generalista, médico (a) psiquiatra, psicopedagogo, técnico (a) de enfermagem, técnico (a) de enfermagem Pronto Atendimento, técnico (a) de enfermagem em Saúde Mental e Técnico em Educação.

As inscrições abriram no dia 13 de dezembro e estarão disponíveis até 3 de janeiro de 2022. A taxa de participação é de R$ 50 e, conforme o edital, pode ser efetuada até 4 de janeiro.

A seleção ocorrerá por meio de Avaliação de Títulos (AT); bem como prova escrita: Conhecimentos Gerais de Saúde (CG) e Conhecimentos Específicos do Cargo (CE), no dia 23 de janeiro na EE Dom Lucio Antunes de Souza. Já a divulgação final do processo ocorrerá em 31 de janeiro.