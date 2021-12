Polícia Militar receberá ônibus fabricados pelo Grupo Caio

Veículos darão apoio às ações de policiamento e preservação da ordem pública

Os ônibus do modelo Apache Vip, marca Caio, foram licitados pela PMESP – Polícia Militar do Estado de São Paulo, para darem apoio às ações de policiamento e preservação da ordem pública.

As unidades adquiridas são da geração quatro e foram produzidas seguindo rigorosamente o edital que descreve todos os detalhes necessários nos veículos, que aliam qualidade, robustez, durabilidade, segurança e conforto, dentre outros atributos inerentes a todo o portfólio de produtos da Caio. Com detalhes diferenciados, todos os veículos receberam a identidade visual característica da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Sobre os Apache Vip

Os ônibus possuem chassi IVECO 170S28, 13.200 mm de comprimento, embarque central e lotação para 44 passageiros.

O salão interno é composto por confortáveis poltronas do tipo rodoviário, na cor cinza grafite. Todas apresentam cinto de segurança de dois pontos, são reclináveis e estofadas com material de fácil conservação e limpeza. Cada conjunto de poltronas conta com iluminação de leitura e ventilação individuais, além de porta-pacotes.

As janelas com vidro na cor fumê e o ar-condicionado proporcionam conforto térmico para todos os usuários. Os veículos são equipados também com sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, faróis de neblina, tomadas USB no painel do motorista e buzina marítima, que devido ao som potente, sinaliza alertas de segurança com eficácia.