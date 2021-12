Servidores municipais de Botucatu terão reajuste de 14%

Valor pode injetar em até R$ 15 milhões na economia local

Da Redação

Os mais de 3 mil servidores municipais da ativa e aposentados devem ter reajuste de 14,7% aplicados aos salários e vales, a partir de 2022. Anúncio foi feito pelo prefeito Mário Pardini (PSDB) na manhã desta quinta-feira, 16 de dezembro, em sua rede social.

Valor deve ter impacto de R$ 15 milhões na economia local e no orçamento municipal. O aumento não se aplicará, segundo ele, aos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, já que tais vencimentos são definidos pela Câmara Municipal em período antes do mandato.

“Ação que também ocorre de forma antecipada, 4 meses antes da data do dissídio, atingindo 3 mil servidores ativos e inativos”, salienta Pardini.

Para que os novos valores sejam aplicados, a Câmara Municipal deve apreciar a proposta antes do final do ano legislativo.