Vestibular Unesp aplicará no domingo (19) a prova da segunda fase para 33 mil candidatos

Prova será composta por uma redação em gênero dissertativo e 60 questões de múltipla escolha

Da Redação

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizará em 19 de dezembro, domingo, a prova da segunda fase do Vestibular 2022 para 33.096 candidatos. O exame oferece 7.690 vagas em 24 cidades de todas as regiões do Estado. A consulta de local de prova está disponível no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), responsável pela seleção.

A prova será composta por uma redação em gênero dissertativo e 60 questões de múltipla escolha, sendo 20 de Linguagens e Códigos (elementos de Língua Portuguesa e Literatura, Língua Inglesa, Educação Física e Arte), 20 de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) e 20 de Ciências da Natureza e Matemática (Biologia, Física, Matemática e Química).

Os portões serão fechados às duas horas da tarde. Como a entrada dos candidatos será em turmas escalonadas para evitar aglomerações, com a abertura dos portões para a primeira turma à uma hora da tarde, os candidatos devem comparecer ao prédio no horário informado na consulta de local de prova, portando original de um dos seguintes documentos: RG, Carteira de Habilitação, Certificado Militar, Carteira de Trabalho, Passaporte, Registro Nacional de Estrangeiros, Identidade expedida pelas Forças Armadas ou carteira de órgão ou conselho de classe.

Está disponível no site da Vunesp, pelo link https://documento.vunesp.com.br/documento/stream/MjM5NDE5MQ%3d%3d, uma cartilha para orientar os candidatos sobre a prevenção à Covid-19 na aplicação da prova do Vestibular Unesp.

Os materiais de prova a serem levados pelos candidatos são caneta esferográfica com tinta preta e régua transparente, além das máscaras de proteção facial e do saco plástico para descarte ou acondicionamento de seu material de proteção utilizado. O exame terá duração de cinco horas.

O caderno e o gabarito da prova poderão ser consultados a partir das oito horas da noite do próprio domingo (19/12), no site da Vunesp. O resultado final será divulgado em 27 de janeiro de 2022.

Os cursos da Unesp são oferecidos nas seguintes cidades: Araçatuba (140 vagas), Araraquara (855), Assis (405), Bauru (1.085), Botucatu (600), Dracena (80), Franca (410), Guaratinguetá (310), Ilha Solteira (470), Itapeva (80), Jaboticabal (280), Marília (475), Ourinhos (90), Presidente Prudente (640), Registro (80), Rio Claro (485), Rosana (80), São João da Boa Vista (80), São José do Rio Preto (460), São José dos Campos (120), São Paulo (185), São Vicente (80), Sorocaba (80) e Tupã (120).