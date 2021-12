Botucatu: mobilização vacina 400 faltosos contra a Covid-19 em dois dias

Ação contemplou também pessoas que ainda não tinham tomado qualquer dose da vacina

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde iniciou nesta semana uma grande mobilização para vacinar quem está atrasado com seu ciclo vacinal contra a Covid-19.

O “Natal mais seguro” utiliza-se de três formatos para alavancar ainda mais a cobertura de imunização em Botucatu: postos fixos montados na Praça Emílio Pedutti (Praça do Bosque) e no shopping local; “Vacinight”, de forma itinerante em bares, restaurantes e casas noturnas, bem como nas feiras livres noturnas (Feiras da Lua); e o “Vacina nos Bairros”, com viaturas da Secretaria de Saúde percorrendo bairros da Cidade que concentram maior número de pessoas com a vacinação incompleta.

Nos dois primeiros dias, 422 pessoas receberam uma dose do imunizante, incluindo pessoas que ainda não tinham tomado qualquer dose da vacina, apenas a primeira, ou estava com a dose de reforço (3ª dose) pendente.

“Nossas equipes têm se empenhado para chegar a todos e oferecer a imunização. Não podemos dar brecha para essa 4ª onda, da variante Ômicron e somente a vacinação com a dose de reforço vai nos proteger de termos aumentos de quadros mais graves da doença”, afirmou o Secretário Municipal de Saúde André Spadaro.

Natal mais seguro

– Postos fixos:

Praça do Bosque – dias 15,16, 17, 20,21 e 22 de dezembro, das 18 às 22 horas. Sábado, dia 18, e Domingo dia 19, das 13 às 17 horas

Shopping Park Botucatu – dias 15,16, 17, 20,21 e 22 de dezembro, das 18 às 22 horas. Sábado, dia 18 e Domingo, dia 19, das 13 às 22 horas;

– “Vacinight”:

De 15 a 23 de dezembro, das 18h30 às 22h15, de forma itinerante em bares, restaurantes e casas noturnas, bem como nas feiras livres noturnas (Feiras da Lua).

– Vacina nos bairros:

Viaturas da Secretaria de Saúde percorrem bairros da Cidade que concentram maior número de pessoas com a vacinação incompleta, para vacinar os atrasados.

Mais informações:

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Major Matheus, 07, Vila dos Lavradores

Telefone: (14) 3811-1100