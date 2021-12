Dois estupradores de menores são presos na região de Botucatu

As prisões ocorreram nos dias 15 e 16 em Botucatu e Itatinga

Da Redação

A Polícia Civil prendeu dois homens, de 25 e 50 anos, que cometeram estupros de vulneráveis, na região de Botucatu. As detenções ocorreram na última quarta-feira (15) e ontem (16).

Uma das detenções foi realizada pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Botucatu, a qual investigou estupros que vitimaram quatro meninas, entre 11 e 16 anos, identificando como autor o tio delas. O homem foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária, solicitado pela autoridade policial e aceito pela Justiça.

A segunda prisão foi feita por agentes da Delegacia de Itatinga, após apurações de um estupro contra uma adolescente, de 12 anos. Com a comunicação do crime, os policiais investigaram os fatos de forma cautelosa para preservar a vítimas e seus familiares, conseguindo identificar o autor – companheiro da avó da menina.

Diante dos fatos, a prisão temporária do autor foi solicitada à Justiça. O pedido foi aceito e cumprido pela equipe da delegacia e integrantes Grupo Armado de Repressão a Roubos (Garra), com apoios de guardas municiais. Depois de capturado e dos procedimentos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Itatinga para permanecer à disposição do Poder Judiciário.