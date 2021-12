Estação Ferroviária receberá neste sábado (18) a última apresentação da Banda Municipal do ano

Uso de máscaras e cumprimento de protocolos sanitários são obrigatórios

Da Redação

A última apresentação da Banda Municipal de Botucatu, que ocorre neste sábado (18) será em novo local: na Estação Ferroviária, localizada na Vila Jaú. Mudança deve-se a possibilidades de ocorrência de chuvas no período do concerto, as 10 horas.

Antes, a apresentação estava marcada para a Praça Emílio Peduti (Bosque). Sob regência do maestro titular Franklin Ramos, banda trará um repertório eclético e animado, levando ao público um mundo sinfônico, popular e com muito espírito de Natal.

O concerto tem entrada gratuita à população. Uso de máscaras e cumprimento de protocolos sanitários são obrigatórios.