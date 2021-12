Estrada rural de Avaré passa por manutenção preventiva

Via é um importante corredor para o escoamento da produção agrícola

Da Redação

A Secretaria Municipal de Serviços promoveu uma série de ações em diferentes regiões da cidade durante a semana. Etapa incluiu a revitalização em um trecho da via rural JF. Também conhecida como Estrada da Laranja, ela é um importante corredor para o escoamento da produção agrícola.

A Estrada dos Três Coqueiros já havia passado por intervenção na semana anterior. Outras vias devem receber melhorias nos próximos dias.

Represa

A equipe do município também capinou o mato na avenida que dá acesso ao Porto Miramar, loteamento localizado às margens da Represa Jurumirim.

Recentemente, a pasta já havia utilizado a máquina patrol para revitalizar as ruas da localidade.

Zona urbana

Apesar da instabilidade climática, a manuteção na zona urbana incluiu capina no Bonsucesso e limpeza em área pública na Vila Jardim.

A Prefeitura também começou a substituir a tubulação num córrego do Bonsucesso. Em outra frente, foi promovida uma limpeza às margens do córrego na região da Rua Professora Macambira, no Jardim Brasil.